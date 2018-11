Pour faire suite à mon précédent article : blog_article427458.html , durant ce black friday, attendez vous des offres en ce qui concerne les jeux vidéo et/ou consoles (je parle uniquement des éventuels achats jeux vidéo) ???Pour ma part, je cherche ceci :A 15€ neuf max sur PS4 (on le trouve à 20e99 actuellement sur Cdiscount avec le code CVIP ou CEXTRA)A 20€ neuf max sur PS4 (on le trouve à 29e98 actuellement sur maxitoys.fr avec le code WELKOM2658 )A 15€ neuf max sur PS4 (on le trouve à 28€49 chez Amazon)A 10€ max sur steam russe (on le trouve à 18€ actuellement)