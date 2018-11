Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Dans une interview accordée à The Verge, Reggie Fils-Aime, président de Nintendo of America, a évoqué ses projections en matière de ventes de jeux et de consoles pour les Fêtes. La Nintendo Switch s'est vendue à environ 6 millions d'unités cette année et a encore besoin de 14 millions d'unités supplémentaires pour atteindre l'objectif des 20 millions. Reggie Fils-Aime n'est pas préoccupé par les ventes ou l'avenir de la console et a déclaré : « Cette année, nous pensons que nous sommes exceptionnellement bien préparés pour les vacances et que nous avons vraiment quelque chose pour chaque type de joueur et chaque type de ménage. »Il a ensuite ajouté : « En poursuivant notre lancée commencée avec Super Mario Party, puis Pokémon qui sortira demain, et Super Smash Bros. le 7 décembre, nous pensons que nous sommes exceptionnellement bien placés pour très bien passé la saison des vacances afin d’avoir un très bon trimestre. C’est la clé pour nous. »Il précise également que Nintendo a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que les consoles Nintendo Switch ne seront pas en rupture de stock cette année, déclarant : « Nous avons travaillé très fort pour nous assurer d'avoir suffisamment de consoles, d'accessoires, et assez de jeux. » Tout le monde devrait donc pouvoir se la procurer...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-are-anticipating-huge-nintendo-switch-sales-this-holiday/