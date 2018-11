Jeux Video

Histoire WTF maisMême si Nintendo n'est pas bien implémenté en Russie, il y a des fans et ils ont décidé de pousser un gros coup de gueule en demandant à Nintendo Europe (qui visiblement gère certaines choses de loin) de foutre à la porte le PDG local Yasha Haddaji pour ingérence totale.Ils ont du coup fait une vidéo compile où ils reviennent notamment sur certains faits récents concernant la franchise Pokémon :- Nintendo Russia a arrêté de commercialiser les cartes parce qu'ils disaient que ça coûtait trop cher.- Les revendeurs russes ne pourront pas fournir la version Evoli de Let's Go car le mec n'a quasi commandé que des versions Pikachu.Mais le plus gros vient de l'image même de la firme qui est apparemment très mal gérée en Russie à cause de Haddaji, avec en grosse mention une séquence hallucinante de juillet 2017 (vidéo supprimée en Russie mais réapparue il y a peu), où le mec débarque en plein live stream de Mario Kart 8 Deluxe pour engueuler son équipe, incapable de comprendre ce qui se passe.Vous pouvez voir le début du prob ci-dessous à 02:30 (et la mine déconfite du mec de droite), et le pire à partir de 03:50 où le mec débarque carrément à l'écran pour se plaindre que le livestream marche pas (alors qu'il est juste incapable de trouver le lien sur son tel).(à 04:45, le mec de droite, tu sens qu'il est à deux doigts de pleurer de rageA la toute fin, le mec capte que c'est du stream donc il leur dit de continuer, avant de tilter qu'il vient de s'afficher comme un con aux yeux du monde, revient en urgence et coupe le live.(Eurogamer a contacté Nintendo qui n'a pas encore commenté l'affaire)