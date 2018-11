Divers

Spécificités (source raspberrypi.org) :

Vidéo promotionnelle :

La fondation Raspberry Pi annonce un nouveau modèle de son Raspberry Pi 3 au format A+.Il utilise toujours un processeur Broadcom BCM2837B0 (Cortex-A53, ARMv8, 64-bit) à 1.4GHz, mais avec seulement 512 Mo de mémoire LPDDR2, contre 1 Go pour la version B+. Il n'y a pas non plus de port ethernet.Ce nouveau modèle a par contre la possibilité de booter en USB et dispose d'une gestion thermique améliorée.The Raspberry Pi 3 Model A+ extends the Raspberry Pi 3 range into the A+ board format.Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 ARMv8 64-bit SoC @ 1.4GHz512MB LPDDR2 SDRAM2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2/BLEExtended 40-pin GPIO headerFull-size HDMISingle USB 2.0 portsCSI camera port for connecting a Raspberry Pi Camera ModuleDSI display port for connecting a Raspberry Pi Touch Display4-pole stereo output and composite video portMicro SD port for loading your operating system and storing data5V/2.5A DC power inputLe Raspberry Pi 3 A+ est dores et déjà disponible chez le revendeur français Kubii.fr au prix de 26,50€.