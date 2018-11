Voici une Information concernant le jeu Cyberpunk 2077 :Microsoft a récemment mis à jour sa liste de liste de jeux améliorés sur Xbox One X. Cette liste mise à jour a apporté de nombreux changements et ajouts. Le jeu Cyberpunk 2077 y figure maintenant, suivi de jeux comme Spyro Reignited Trilogy, de Civil War Revolution de Sid Meier et de la Trilogie Final Fantasy XIII. A noter que le jeu Cyberpunk 2077 est actuellement répertorié comme «en développement» dans la liste des jeux améliorés Xbox One X. C’est vraiment une bonne chose car habituellement, les jeux bénéficient d’une amélioration sur Xbox One X apparaissent après la date de sortie officielle. Reste à voir ce qu'apportera la puissance de la Xbox One X au titre...Source : https://segmentnext.com/2018/11/15/cyberpunk-2077-xbox-one-x-enhanced/