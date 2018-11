Petit à coté des critiques ciné habituel, je tenais à vous partager notre dernière participation au concours des 48hfp, faire un film en 48h avec thème et contraintes imposés.







Pour les curieux, voici la liste des obligation de notre équipe:

Genre - Film de famille

Objet - Un sac

Personnage - Géraldine Santin, une joggeuse

Réplique - "Tout s'achète"



Hésitez pas à commenter ici et sur youtube et à liker, c'est pas mal de boulot hélas pour aucun prix, mais on est toujours preneur de retour (positif comme négatif).