"Nous pensons déjà à notre futur matériel. Il y a un an, nous avons lancé la Xbox One X et nous aimons la réaction qu'elle a suscitée en se positionnant comme la console la plus puissante sur le marché. Mais lorsque nous envisageons les expériences futures que nous cherchons à créer, je veux m'assurer que nous continuons à nous concentrer sur cette puissance et que nous sommes capables d'offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs."

Dans une interview, Phil Spencer a parlé de la prochaine génération et confirmé vouloir rester en tête de la course à la puissance: