L'éditeur Atlus et le développeur VanillaWare ont retardé la sortie de 13 Sentinels: Aegis Rim qui était prévue pour 2018 au Japon à une date de sortie inconnu, et annulé la version PS Vita.13 Sentinels: Aegis Rim ne sera désormais disponible que sur PlayStation 4.Les raisons du retard et de l'annulation de la version PS Vita n'ont pas été annoncées. Atlus a déclaré que dès qu'une date de sortie serait fixée, l'annonce sera publiée sur le site officiel du jeu .

posted the 11/15/2018 at 08:22 AM by jenicris