C’est en effet ce qu’indique la page Linkedin de Tomohiro Tokoro, modélisateur de personnages 3D chez Luminous Production. Il est écrit que notre homme travaille actuellement sur un nouveau titre AAA pour la PS5. Evidemment, la mention a été retirée depuis mais internet ne laisse pas de trace et une capture d’écran a rapidement été effectuée, que vous retrouverez plus bas dans l’article.



Pour le moment, on ne sait absolument rien de ce nouveau projet. On sait simplement qu’il s’agit d’un jeu avec un gros budget derrière qui devrait sortir mondialement. Le fait qu’il soit prévu sur PlayStation 5 n’a rien d’étonnant puisque nous arrivons doucement en fin de génération et que ce projet a commencé il n’y a pas si longtemps. On notera aussi que Tokoro-san travaille sur un jeu mobile pour la Chine au sein du même studio, lequel n’ayant pas encore été annoncé. https://www.actugaming.net/luminous-productions-travaille-sur-un-jeu-aaa-pour-la-ps5-175631/