Voici une Information autour des jeux Super Smash Bros. Ultimate et Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Selon Rggie Fils-Aimé, les tendances en matière de réservation de ces deux titres sont les plus fortes jamais vues sur Nintendo Switch. Les premières critiques du jeu Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sont également positives, ce qui augure du bon pour Nintendo, d’autant plus que le titre Pokémon était probablement le produit le plus risqué pour les fans. C’est à la fois le premier véritable jeu Pokémon sur console et un jeu radicalement différent des jeux plus traditionnels de la série. Pour Super Smash Bros. Ultimate, ça n’étonnera personne...Source : https://www.resetera.com/threads/pokemon-let%E2%80%99s-go-and-smash-ultimate-pre-sale-trends-are-the-best-ever-seen-on-switch-says-reggie.80988/