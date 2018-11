supportera bien le ray tracing dès son lancement, c'est ce que confirme en tout casde chez. Donc les possesseurs de GeForce RTX 2070, 2080 et 2080 Ti pourront l'essayer dés demain.Par contre selonqui semble avoir déjà effectué quelques tests du jeu avec du DirectX Raytracing activé.Cette technologie reste très gourmande, résultat : les performance sont diminuées de moitié.Pour le moment sur la, la carte n'est pas capable d'atteindre les 120fps en 1080p, avec les paramètresgraphiques en Ultra. Le résultat varie entre 64~80fps selon le niveau de ray tracing choisi (low, medium,high, ultra), là ou le jeu tourne à plus de 158fps quand le ray tracing est désactivé.

