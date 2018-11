Les quelques heures que nous avons pu passer en compagnie de GRIS confirment nos impressions de la Gamescom :Vivement qu'on puisse y retourner dans une version finale et vous confirmer tout cela dans le TEST !

ON L'ATTEND... ÉNORMÉMENT

Who likes this ?

posted the 11/14/2018 at 07:20 PM by nicolasgourry