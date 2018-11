Films



Bonus

Top Gun 2 continu son tournage avec Tom Cruise et Jennifer ConnellyLa rumeur du jour, concernant le retard d'un an du film :"Tom est bien connu pour faire lui-même ses cascades, et Top Gun 2 ne fait pas exception" déclare une source citée par le journal; et d'ajouter : "il se fait une fierté d'effectuer des scènes d'actions aussi réalistes que possibles. Il ne fera pas toutes les scènes d'actions de cette suite, car certaines cascades restent trop dangereuses, mais il en fera certaines"Tom Cruise, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Glen Powell, Jennifer Connelly, Miles Teller, Thomasin McKenzie, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez et Monica BarbaroUne première photo pour Rambo V, avec Sly sous la pluie avec un chapeau de Cow-boy. Ambiance Red Read Redemption 2 !!!Une nouvelle affiche pour le Nicky Larson de Philippe Lacheau.DC dévoile des posters pour Aquaman, qui arrivera dans les salles Française le 19 Décembre. Nos amis Chinois auront droit à une sortie en début de mois de Décembre (le 2 je crois!! )En attendant la sortie du film au cinéma, voici l'affiche du film et quelques photos.Le tournage du film Downtown Abbey se passe bien avec le cast d'origine.Pas 1 jour, sans que le Joker de Joaquin Phoenix ne fasse parler de lui.Bientôt, le scénario de dévoilé ?Finalement, Overlord ne fera pas parti de l'univers Cloverfield. Le film est un échec au box office USDes affiches pour le film Astérix et Le Secret de la Potion Magique.En attendant plus d'infos sur Captain Marvel, Brie Larson attendant certainement un coup de fil de Nintendo !!!!Le titre officiel du PG-13 de Deadpool sera Once Unpon A DeadpoolL'acteur et réalisateur plébiscité Andy Serkis réinvente le chef-d'œuvre absolu de Rudyard Kipling et conte l'histoire d'un garçon déchiré entre deux mondes. Pour trouver sa place, Mowgli va devoir accepter son destin et affronter les dangers de la jungle sauvage et du monde civilisé de l'homme, deux univers dans lesquels il n'a jamais vraiment trouvé sa place. En quête de sa véritable nature, il deviendra alors une légende.Le film sera disponible sur Netflix le 7 DécembreLa saison 2 de The Marvelous Mrs Maisel arrivera en exclusivité sur Amazon Prime Video le 5 Décembre.La série à raflé pas moins de 8 Emmy AwardsLa dernière saison de la série Les Désastreuses aventures des Orphelins de Baudelaire, se dévoile avec quelques photos d'EW.En exclu sur Netflix, le 1 JanvierShowtime, annonce City of Angels, spin-off de Penny Dreadful, qui se déroulera à Los Angeles dans les années 30, en pleine guerre contre le culte de Santa Muerte.Jason Todd s'invite dans la série TitanPas encore de date définitive, mais la série ne viendra pas fin 2018, mais un sombre 2019Danny J Canon, nous partage une première photo pour la série centré sur Alfred PennyworthLa Tour Wayne se dévoile dans le cross-over Elseworld, Batman fera-t-il une apparition ?Ou alors le Bat-signal est prévu pour Batwoman ???Petite "affiche" teaser pour Charlie's AngelsJe vais pas chercher plus loin, pas fan des films des années 2000-Netflix est en train de développer une série animée Pacific Rim-Le film Breaking Bad se concentrera sur Jesse Pikman, Aaron Paul reprendra son rôle-Taron Egerton, ne sera pas de retour pour Kingsman 3-Marvel Studios aurait l'intention de porter The Eternals pour un début de production en Septembre 2019-ILM a ouvert une division TV pour son projet Star Wars : The Mandalorian-En 2019, Le Château de Cagliostro fêtera son 40ème anniversaire, est pour l'occasion, le film sortira pour la première fois au cinéma le 23 Janvier 2019-USA Network, renouvelle la série The Purge pour une deuxième saison-HBO serait en train de préparer un reboot de Perry Mason avec Matthew Rhys dans le rôle principal-Venom étant un succès, le analystes estime qu'un deuxième film pourrait arriver-Shrek et Le Chat Potté vont avoir droit à un reboot par les producteurs de Despicable Me-Christina Hodson a révélé qu'elle n'a pas encore commencé à écrire le scénario de Batgirl-Shadowhunters saison 3 part II arrivera en Février 2019 sur Netflix-Brie Larson (Captain Marvel), a exprimé son désir d'incarner Samus Aaran dans un film Metroid (Fan Art en bas)-Grosse rumeur, Matt "Dr Who" Smith pourrait jouer le rôle de Palpatine jeune dans Star Wars IX-HBO vient de commencer la production du film Deadwood-Hideo Kojima sera content d'apprendre que Paddington 3 est en cours d'écriture-AMC prépare 3 films The Walking Dead-John Cena voudrait jouer Captain America au cinéma-Selon ComicBook, Todd McFarlane serait ouvert à la vente de Spawn le film à Netflix-Le remake de Flash Gordon est toujours sur les railsTop 10 – Acteurs TV les mieux payésJavier Bardem, 1,2 million de dollars pour une nouvelle série Amazon.Reese Witherspoon, 1,1 million de dollars pour une nouvelle série sans titre AppleJennifer Aniston, 1,1 million de dollars pour une nouvelle série sans titre AppleNorman Reedus, 1 million de dollars pour The Walking DeadElisabeth Moss, 1 million de dollars pour The Handmaid’s TaleJulia Roberts, 600,000 dollars pour HomecomingSteve Carell, 600,000 dollars pour une nouvelle série sans titre Apple.Kelly Clarkson, 560,000 dollars pour The Voice (calculé sur la base des 14 millions par saison)Kevin Hart, 500,000 dollars pour TKO (égalité avec Sean Penn, pour The First)Anthony Mackie, 475,000 dollars pour Altered Carbon