Red Dead Redemption 2, disponible sur PS4 et Xbox One, est la suite de l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Avec sa sortie le 26 octobre, le titre de Rockstar (célèbre producteur de GTA 5 et Bully) met les joueurs dans la peau de Arthur Morgan, un hors-la-loi qui doit survivre avec son gang au cœur de l'Ouest américain. Depuis son annonce, le jeu est attendu par de nombreux joueurs, l’attente a-t-elle valu le coup ?

Une nouvelle vidéo, nouveau video-test !Aujourd'hui direction le Far West sur la suite d'un épisode adoré par la presse :parJ'ai pris mon temps pour vous écrire ce test et j'espère qu'il vous plaira ! Désolé si je parle un peu vite de temps en tempsC'était assez long pour tout vous dire sans spoil !Et vous qu'avez vous penser de RDR 2 ? !