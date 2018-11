Cela fait des années que je cherche un meuble pour ranger toutes mes consoles, je crois que je viens enfin de le trouver !Il dispose de places pour les consoles bien-sûr, mais aussi les jeux, les manettes, et permet d'organiser les câbles parfaitement.https://geeko.fr/https://www.puregamemedia.fr/geek/geeko-le-meuble-tv-design-et-pratique-dont-les-gamers-revaient/https://fr.ulule.com/meuble-design-geeko/

posted the 11/14/2018 at 04:08 PM by gamerdome