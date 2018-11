Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon Nintendo Insider, PlatinumGames travaillerait actuellement sur trois jeux en développement sur Nintendo Switch. Le premier, connu depuis les Game Awards de l'année dernière, est le jeu Bayonetta 3. La source - LeakyPandy - a déclaré que Hideki Kamiya est associée aux trois projets et que deux des jeux, dont Bayonetta 3, sortirait en 2019. Plus tôt cette année, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya avaient lancé l'idée d'un portage d'un titre de la Wii U, The Wonderful 101, faisant son grand retour sur Nintendo Switch, et auraient alors été en pourparlers avec Nintendo. Reste à voir quel serait le troisième projet…Source : http://www.nintendolife.com/news/2018/11/rumour_platinumgames_is_working_on_three_switch_titles