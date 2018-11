Ce soir sur

Danse avec les tortues



Sous la houlette du Studio Ghibli, devenu fameux grâce à son cofondateur Hayao Miyazaki, le réalisateur néerlandais Michael Dudok de Wit livre dans son premier long métrage, d'une poésie épurée, une puissante réflexion sur le cycle de la vie et le rapport de l'homme à la nature. Ce bijou d'animation à la douce fibre écolo évoque une communion retrouvée entre l'humanité et le monde animal. Coupés du monde, les personnages évoluent dans une nature vierge idyllique : une bambouseraie verdoyante qui rappelle les forêts de Miyazaki, des roches grises dressées comme des géants au milieu d'un désert de sable, ou encore un océan d'une multitude de bleus dans lequel l'homme et les créatures marines dansent en harmonie. Nulle trace de civilisation humaine, à l'exception d'une bouteille qui flotte à la mer. Sublimés par un délicat jeu de lumières, ces paysages réalisés au fusain et à l'aquarelle frappent par leur pureté. La tortue rouge rappelle aussi la fragilité de ce paradis, notamment dans une scène apocalyptique de tsunami. Bercé par une bande-son enchanteresse, qui mêle à la bouleversante partition musicale de Laurent Perez del Mar les bruits du vent, de la mer, de la pluie, et le chant des oiseaux, ce film aux accents oniriques, émouvant de bout en bout, témoigne d'une absolue maîtrise.

