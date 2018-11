Quel excellent jeu ce « The World End With You Final Mix » , la musique est incroyable , j’ai adorer le chara design de tetsuya nomura l’histoire m’a entrainé jvoulais savoir la fin, la maniabilité est PARFAITE au tactile pour moiUne tuerie quoiPar contre les trucs a refaire pour debloquer une autre fin la flemme mdrrJe vous le recommande tres fortement en version switch!!!!Ci-dessous un extrait d’une musique que je kiffe mais la plupart tue , une OST de fada