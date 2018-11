Voici le Top Media Create allant du 05 au 11 novembre 2018 :01./00. [3DS] Luigi's Mansion (Nintendo) {2018.11.08} (¥4.980) - 27.370 / NEW02./01. [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (Sony Interactive Entertainment) {2018.10.12} (¥7.900) - 25.740 / 443.731 (-34%)03./03. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 23.333 / 324.685 (-14%)04./02. [PS4] Red Dead Redemption II # (Take-Two Interactive Japan) {2018.10.26} (¥8.800) - 16.819 / 184.061 (-51%)05./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 8.466 / 1.826.744 (+6%)06./04. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 7.562 / 357.898 (-7%)07./06. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 6.783 / 2.690.893 (+3%)08./07. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 5.706 / 1.153.183 (+23%)09./00. [PS4] Tetris Effect (Sony Interactive Entertainment) {2018.11.09} (¥4.167) - 4.372 / NEW10./13. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 3.780 / 1.841.692 (+15%)11./11. [PS4] Marvel's Spider-Man # (Sony Interactive Entertainment) {2018.09.07} (¥6.900) - 3.771 / 301.895 (-1%)12./12. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 3.349 / 1.756.810 (-6%)13./00. [PS4] Deracine |PlayStation VR| # (Sony Interactive Entertainment) {2018.11.08} (¥3.000) - 3.086 / NEW14./16. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) - 2.963 / 639.247 (+10%)15./09. [PS4] Assassin's Creed: Odyssey # (Ubisoft) {2018.10.05} (¥8.400) - 2.832 / 85.706 (-33%)16./15. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) - 2.481 / 223.236 (-10%)17./10. [NSW] Cats Together (Bandai Namco Games) {2018.11.01} (¥5.700) - 2.148 / 6.298 (-48%)18./14. [PS4] Warriors Orochi 4 # (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) - 2.025 / 153.214 (-30%)19./28. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX (Square Enix) {2017.03.09} (¥6.800) - 1.977 / 198.89620./08. [PS4] Soul Calibur VI (Bandai Namco Games) {2018.10.18} (¥7.600) - 1.824 / 35.590 (-58%)Le jeu Red Dead Redemption 2 perd deux places sur Ps4, Street Fighter 30th Anniversary Collection quitte le classement sur Ps4, SoulCalibur VI sur Ps4 perd douze places, Dark Souls Remastered quitte le classement sur Nintendo Switch, Super Mario Party reste stable, Assassin's Creed Odyssey perd six places, Dragon Ball FighterZ sur Nintendo Switch quitte le classement, Spider-Man sur Ps4 reste stable, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon reste aussi stable, Super Mario Odyssey gagne trois places, Splatoon 2 perd une place, Mario Kart 8 Deluxe reste stable, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch perd une place et Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 54 23502 . Ps4 : 16 08103 . 3DS : 6 21804 . PsVita : 1 86905 . Xbox One : 406Source : https://www.4gamer.net/games/117/G011794/20181114092/