Actu

Alors bien sûr, on ne sait pas exactement ce qu'ils entendent pas "les jeux les plus populaires", est ce les plus joués ou seulement les plus téléchargés ces derniers jours? mais ça donne tout de même une information sur les jeux qui se démarquent pas mal sur ce service.Commençons par les 5 premiers:01 - Playerunknown's Battleground02 - Forza Horizon 403 - Rocket League04 - Sniper Elite 405 - Sea of TheavesSans surprises, ce sont essentiellement les jeux à forte composante multi-joueur qui trustent le haut du classement. Cela dit, dans le cas de Playerunknown's Battleground, il y a aussi certainement l'effet de nouveauté, le titre venant à peine d'intégrer le service de Microsoft. A noter que Sea of Theaves, premier titre first party à avoir été disponible sur le game pass day one reste bien placé, se pourrait il qu'il ait fidélisé une partie des abonnés du game pass sur la durée?la suite se montre encore plus intéressante:06 - Human Fall Flat07 - Hello Neighbor08 - Halo 5 guardians09 - Gears of war 410 - Halo The Master Chief CollectionPersonnellement je ne m'attendais pas à voir Hello Neighbor et Human Fall Flat dans le top 10, si le premier est très récent dans le signe que le service permet aux joueurs d'essayer massivement autre chose que les gros titres habituellement les plus mis en avant?On finira par remarquer l'importante présence des exclusivités, ce qui n'a sans doute pas échappé à Microsoft qui met les moyens pour développer son armée de studios First party.Ce top laisse entrevoir que les abonnés Game Pass privilégient avant tout le multijoueur, il sera intéressant de voir si l'arrivée de jeux solo narratifs comme Hellblade ou Ori & the Will of the Wisps auront également une influence, peut être comme "produits d'appels"?