Voici une Information autour des jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Red Dead Redemption 2 :Une vidéo intéressante comparant deux titres acclamés par la critique : The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Red Dead Redemption 2, est disponible ici :Dans la vidéo, on peut voir les différences dans la manière dont les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild Wild et Red Dead Redemption 2 gèrent la physique et les interactions avec l'environnement. Des détails montrent clairement les différentes approches et pensées que Nintendo et Rockstar Games ont su créer...Source : https://nintendosoup.com/video-comparing-the-gameplay-of-breath-of-the-wild-and-red-dead-redemption-2/