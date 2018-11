Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Famitsu a testé les jeux suivants :- Pokemon : Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee! (Switch) – 9/9/10/9 [37/40]- Deracine (PSVR) – 8/9/9/9 [35/40]- Black Bird (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]- Bokura no Keshigomu Otoshi (Switch) – 8/7/7/7 [29/40]Et pour finir, un petit historique des notes reçues par les derniers Opus Pokemon :Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://gematsu.com/2018/11/famitsu-review-scores-issue-1563