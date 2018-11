C'est Aujourd'hui que Windowscentral publie l'interview de Brian Stone ( Ingénieur en chef de Microsoft Studios )il raconte a travers cet interview a quel point il a été difficile pour les différents Studios en charge de concevoir le Multijoueur de Crackdown 3 et le rendre Stable pas moins de 5 Studios ont été nécessaire Cloudgine, Ruffian Games, Reagent Games, Sumo Digital, et Certain Affinity. Ce n'est qu'au bout de 2 ans de développement qu'ils ont pu publier la première vidéo montrant la capacité de la technologie à précalculer la destruction d'un décorsLa démo à laquelle Stone faisait référence était le clip-ci dessus du Build 2014, qui montre comment les calculs de physiques effectués sur vôtre connexion Internet peuvent considérablement augmenter la capacité de traitement de ce que vous voyez sur vôtre console.Stone à également tenu à rassurer ceux qui craignent que Crackdown 3 demande un haut débit de connexion pour fonctionner correctement...il affirme que ce n'est pas le cas Crackdown 3 ne demandera rien de plus qu'une connection Internet normale comme sur les autres titres du genre.En fin de compte Crackdown 3 représente l'aboutissement de nombreuses prouesses en matière d'ingénierie que peu d'entreprise en dehors de Microsoft peuvent rassembler, tant du point de vue de la programmation que celui des infrastructures. Que Crackdown 3 soit ou non un succès, c'est une preuve de concept pour une nouvelle façon de concevoir la physique dans les jeux. en innovant grâce à la capicité de traitement quasi illimitée de Azure.enfin on a posé la Question à Stone si d'autres titres exploiterait cette technologie dans le futur et voici sa réponse.Brian Stone: " J'espère et certainement que cela sera appliqué sur d'autres jeux à l'avenir. En ce moment, ma tête est centrée sur Crackdown 3. J'espère vraiment que lorsque nous aurons prouvé que celà est possible, et pas seulement montré. j'espère que d'autres développeurs suivront. "Voilà j'ai résumé en gros l'article de Windows centrale il y a pas mal d'autres infos sur le Cloud dans l'article de Jez Corden. En tout cas ça annonce un futur technologique Incroyable imaginez un jeu Dragon Ball Z avec un décors destructible, cette technologie sur BF VI, Halo Infinite, des jeux de Courses avec de la destruction à haute échelle ça offre tellement de possibilités pour l'avenir.