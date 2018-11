Je pense qu’il s’agit de donner le choix aux joueurs. Nous constatons une croissance incroyable du Game Pass, nous avons des millions d’abonnés aujourd’hui. Mais en plus de ça, chaque jeu qui est dans Game Pass, vous pouvez l’acheter.



J’aime l’idée que si vous puissiez créer votre bibliothèque en achetant des jeux, c’est une bonne chose. C’est incroyablement sain et en pleine croissance, en ce qui concerne les ventes de jeux.



Si vous voulez construire votre bibliothèque avec l’abonnement mensuel, je pense que c’est aussi un excellent moyen et j’aime le fait qu’en tant que joueur, vous avez ce choix sur notre plateforme.



Ce que j’adore, cependant, à propos de ce qui se passe dans Game Pass, c’est que les joueurs du Xbox Game Pass jouent à plus de jeux qu’avant leur abonnement au service. Ils jouent à des genres de jeux auxquels ils n’ont jamais joué auparavant, car il est facile de les essayer.



Les jeux qui entrent dans la Game Pass connaissent une augmentation considérable du nombre de joueurs qui y jouent. Ainsi, vous incitez les joueurs à jouer à des types de jeux plus divers. C’est tellement sain pour nous, pour l’industrie. Quand un genre ou un type de jeu devient ce que tout le monde fait, ce n’est pas ce qu’il y a de plus sain d’un point de vue créativité

Le Xbox Game Pass a de beaux jours devant lui puisque on apprends par la bouche de Phil Spencer le head of Xbox que le service "à la Netflix" de Microsoft compterait aujourd'hui des millions d’abonnés:Avec un tel succès, on comprends pourquoi la firme de Redmond s'est lancé dans une quête d’acquisitions afin d'entendre leur réseau First Party pour apporter plus de contenue à leur service.Rappelons que pas moins de 16 nouveaux titres ont été annoncés à l'occasion du XO18 et qu'un certains Ashen arrivera sur le service "avant la fin de l'année" une annonce aux Game Awards ? On croise les doigts !