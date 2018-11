Voici une Information concernant le jeu Cyberpunk 2077 :Lors d'une récente interview parue le magazine GamesMaster, il a été confirmé que le jeu Cyberpunk 2077 possédera une atmosphère sombre et violente, qui complétera ainsi parfaitement son environnement futuriste. En effet, Stanis Swiecicki précise que le jeu ne sera pas pour les âmes sensibles. Le studio utilisera toute sa puissance narrative pour que le joueur vive pleinement sa propre histoire, dans laquelle vous n'essayer pas de sauver Night City, mais vous-même. Pour rappel, le jeu, qui n'a pas de cate précise, sortira surPs4 et Xbox One...Source : http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/top-stories/cyberpunk-2077-information-cd-projekt-crimson-reveals-extra-story-information-as-launch-date-information-nears/

posted the 11/13/2018 at 10:21 PM by link49