Apparemment la prochaine console de Sony se passera du Raytracing au moins dans un premier temps puisque David Wong Chef du département RTG d'AMD vient de confirmer dans un entretien avec 4Gamer qu'au contraire de NVIDIA, AMD ne proposera pas de support matériel au Raytracing si cela n'est pas généralisable au moyen et entrée de gamme.Apparemment SONY va reserver la prise en charge du Raytracing à la PS5 PRO qui verra le jour probablement au milieu du cycle de la PS5, un choix assez judicieux et louable de Sony qui profitera certainement de la surface vacante du die pour booster le nombre des unités de calcul qui peuvent dépasser les 64 avec l'architecture Navi, et en parlant de cette dernière les rumeurs suggèrent une assez petite puce de 40CU et dont les performances seront un petit peu au dessus du GTX 1080 et s'incrustera ainsi en milieu de gamme.