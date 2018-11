Voici une Information autour de la PlayStation Classic et de la SNES Classic Edition:GameSpot, qui a mis la main sur un premier exemplaire d'évaluation de la PlayStation Classic, a comparé la PlayStation Classic à la SNES Classic Edition de l'année dernière. Selon GameSpot, les versions PlayStation Classic et SNES Classic Edition ont la même apparence et le même aspect que leurs homologues d'origine. Les commandes sont une réplique parfaite pour les deux consoles. Toutefois, la gamme de jeux proposés par la PlayStation Classic a échoué, en particulier par rapport aux plus gros succès de la SNES Classic Edition et à l’ajout surprise de Star Fox 2. En conclusion, Nintendo a fait un travail parfait avec la SNES Classic Edition à tous les niveaux. GameSpot termine en déclarant que le choix entre les deux est donc clair :Pour rappel, la PlayStation Classic sortira le 3 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/gamespot-snes-classic-is-a-superior-choice-to-playstation-classic/