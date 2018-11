Yosh, je viens tout juste de finir Tetris Effect et putain quelle claque audiovisuelle et sonore! Du grand Mizuguchi très clairement, les devs ont réussi à me faire aimer Tetris, jeu auquel j'ai toujours eu une certaine aversion.



Des membres du sites l'ont ils acheté? Parce que j'ai malheureusement pas l'impression que le jeu marche bien vu le peu de hype sur sa sortie...