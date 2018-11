Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :On commence par quelques notes obtenues :- GamesRadar+ : 90/100- Vooks : 90/100- Press Start Australia : 90/100- Wccftech : 88/100- IGN : 83/100- TheSixthAxis : 80/100- Telegraph : 80/100- Nintendo Life : 80/100- Metro Game Central : 80/100- Eurogamer Italy : 80/100- Destructoid : 75/100- FNintendo : 70/100Puis le test de Gamekult :Et celui de Gameblog :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-lets-go-pikachu-eevee-review-thread.80697/