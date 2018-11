j'ai vu que Playful ( le Studio à l'Origine de Super Lucky's Tale, actuellement sur Star Child un Plateformer sur PS VR ) sont entrain de grandir à une vitesse folle. Alors je me suis renseigné et voilà ce que j'ai trouvé en 2-3 cliques sur le netPlayful Corp., un studio de jeux basé à McKinney, prévoit de construire un nouveau bâtiment pour le siège social au centre-ville de McKinney, après la signature d'un accord d'incitation économique de la ville.Le studio, âgé de quatre ans, est dirigé par le PDG Paul Bettner, fondateur et PDG de Newtoy, créateur du jeu à succès Words with Friends, également basé à McKinney.Playful a développé la franchise Lucky's Tale et Creativerse, et entretient des partenariats avec de grandes entreprises telles que Microsoft, GameStop et Sony.Le studio de jeux prévoit de construire un immeuble de bureaux de catégorie A de 53 000 pieds carrés avec 125 places de stationnement en surface adjacentes à un nouvel ensemble à usage mixte situé au centre-ville de McKinney, actuellement en construction. Les places de stationnement seront à la disposition du public après les heures de travail.Pour Playful, le projet avait beaucoup de sens en raison de la nature historique du centre-ville de McKinney et des liens étroits de la société avec la communauté, a déclaré Bettner."La plupart des villes tentent de reproduire ce sentiment avec des centres urbains qui favorisent la vie, le travail et les loisirs", a-t-il déclaré dans un communiqué. "McKinney est la version authentique de ce sentiment et nous espérons que ce développement continuera à renforcer et à étendre cet héritage."Playful prévoit de construire le nouveau bâtiment par le biais de son entité de développement, Playful Building One LLC.Le maire George Fuller a déclaré que la ville était ravie. Playful a décidé de rester à McKinney. Le fait d'avoir une entreprise jeune et dynamique comme Playful, au centre-ville, ajoute à la diversité du monde des affaires de la ville.L'année dernière, McKinney a approuvé un accord en vertu du chapitre 380 avec Columbus Realty Partners, basé à Dallas, pour un développement en deux phases sur l'ancien site du palais de justice du comté de Collin.Avec l’approbation du conseil municipal mardi, les incitations liées à la deuxième phase serviront à aider Playful à construire son nouveau bâtiment du siège.La McKinney Economic Development Corp. a signé à Playful Corp. un accord d’intéressement économique pouvant aller jusqu’à 2,5 millions de dollars, lié à la conservation et à la création d’emplois, ainsi qu’à la création de la valeur imposable de nouvelles améliorations apportées à la propriété.ici Paul Bettner dans l'entrée des nouveaux locauxsource : http://www.bizjournals.com/dallas/news/2017/06/21/gaming-studio-to-build-new-headquarters-in.html Le studio avait déjà levé 8 millions de dollars en 2012. Playful utilisera ces fonds pour accélérer le développement de la propriété intellectuelle originale sur des plates-formes de pointe."Le divertissement interactif est la forme d'art du 21ème siècle", a déclaré Paul Bettner, fondateur et directeur du studio. "Maintenant, grâce aux technologies révolutionnaires, nos joueurs vont littéralement habiter nos histoires, se rapprocher et épouser nos personnages. C'est indissociable de la magie. C'est pourquoi nous avons collecté cet argent. Parce que la plus importante opportunité de croissance que notre industrie ait jamais connue commence maintenant . "Playful est le créateur de Lucky's Tale, le jeu d’action très populaire conçu exclusivement pour la réalité virtuelle. Lucky fera ses débuts aux côtés de la version grand public du casque de réalité virtuelle Oculus Rift en 2016. Playful développe également Creativerse, une aventure de type bac à sable de nouvelle génération actuellement en première lecture sur Steam, avec des critiques élogieuses de ses lecteurs bêta. Avec ce nouveau financement, Playful développera de manière agressive ces équipes de développement internes et financera également de nouveaux projets originaux."Nous sommes inspirés par Blanche-Neige, par Toy Story, par Mario", a déclaré Bettner. "Ces histoires et personnages adorés ont en commun quelque chose en commun: la technologie les rend possibles. Les films, les personnages en images de synthèse, les jeux vidéo interactifs - ces avancées ont permis à de nouveaux niveaux d'empathie et de connexion avec le public. Nous avons fondé Playful pour perpétuer cette tradition."Playful est à la recherche de créateurs de jeux de classe mondiale et de nouveaux talents brillants pour rejoindre son équipe. Le studio est fier de proposer une rémunération de pointe, un équilibre sans compromis entre le travail et la vie personnelle, des avantages phénoménaux et une structure de gestion plate. Les développeurs intéressés sont encouragés à en savoir plus sur www.playfulcorp.com/careers.À propos de Playful Corp.Playful Corp. est un studio de jeu indépendant dont la mission est d'apporter de la joie au monde entier, un jeu à la fois. Située juste au nord de Dallas à McKinney, au Texas, Playful a été fondée en janvier 2013 par l'équipe de Words With Friends, avec des crédits antérieurs supplémentaires, notamment Age of Empires et Halo Wars. Visitez le site Web de Playful ou trouvez-les sur Facebook et Twitter.source : http://www.prnewswire.com/news-releases/playful-corp-raises-25m-to-build-world-class-entertainment-for-virtual-reality-and-beyond-300164299.html Quand ils ont dev Super Lucky's Tale ils étaient environ 40 et maintenant ils sont 71 et sont dans des locaux ils ont des effectifs pour être plus de 200.Un Studio qui pourrait être idéale pour les Party Game et jeux de plateformes qu'en pensez-vous ?