Salut à tous, alors déjà je ne sais pas si certains ici on acheté le jeu, mais si oui vous pensez quoi de la difficulté en normal?



Avant toute chose le titre provoc n'est en rien péjoratif sur la qualité du jeu mais là j'ai les glandes ^^. Le jeu en lui même est absolument superbe, les musiques déchirent, artistiquement ça déboîte et mixer tétris avec du rythme c'est vraiment une super idée.



Seul bémol pour moi est niveau gameplay avec la touche haut qui fait descendre les bloc de manière immédiate, et bien le problème vient quand la vitesse est accélérée. Car perso j'ai trop tendance à appuyé dessus sans le vouloir alors que je voulais aller à gauche ou à droite et ça me rend assez dingue.



Et j'en viens justement à ce qui me pose soucis sur le jeu, c'est la difficulté. Je suis un gros néophyte sur tétris (jamais été fan jusqu'à ce que ce jeu me fasse changer d'avis) et le jeu en normal à vitesse normal ça va, du moins jusqu'à la vitesse 10.



C'est justement passé la vitesse 10 ou le jeu devient problématique pour ma part. Surtout le dernier niveau ou tu te tape une vitesse 13 qui me fuck totalement tout ce que j'avais fait avant et je trouve ça un brin abusé. Alors pour ceux ayant le jeu, vous ne trouvez pas la difficulté vu aux changements de vitesse un brin abusé pour un mode normal?