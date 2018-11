Subnautica est un jeu ou le joueur incarne un rescapé du crash du vaisseau minier Aurora, qui avait pour but une mission difficile : terraformer une planète lointaine et l'explorer, faire des activités minières de prospection pour une durée de trois ans. Il se retrouve ainsi sur une exoplanète entièrement recouverte d'eau. Selon un PDA trouvé sur une des îles flottantes, trois autres rescapés auraient survécu au crash de leur vaisseau, faisant aussi partie de la corporation Alterra. Les trois rescapés se composeraient d'un Directeur Général de la corporation Torgaljin, une mercenaire nommée Maida et un autre. Leur vaisseau aurait aussi été atteint par un projectile d'origine inconnue et ils se seraient ensuite crashés sur la planète il y a 7 ans et 102 jours selon leur PDA. Le jeu sera disponible sur Xbox One le 4 décembre .