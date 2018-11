Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Après la publicité des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli, voici celle du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/322516-smash-bros-ultimate-french-commercial

posted the 11/13/2018 at 12:20 PM by link49