Le projet Avengers est actuellement conçu pour les joueurs du monde entier et intégrera tous les personnages, environnements et moments iconiques qui rendent la franchise populaire auprès des fans. Il proposera une histoire originale et présentera un univers dans lequel les joueurs pourront jouer pour les années à venir.



Si cela n’est pas la description d’un MMO Marvel, nous serions très curieux de savoir ce qu’il en retourne. Peut-être aurons-nous des nouvelles du jeu lors des Game Awards le mois prochain. Et vous ? Etes-vous intéressés par ce que Square Enix pourrait faire des licences Marvel ?