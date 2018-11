Voici une Information autour de la Société Nintendo :Il ya peu, on a appris que Nintendo poursuivait certains sites Web proposant des ROM piratées de leurs jeux. Aujourd'hui, il semble que le géant japonais ait progressé dans sa lutte contre le piratage. Selon une récente décision de justice, les exploitants de LoveROMS ont convenu d’un règlement plus de 12 millions de dollars en faveur de Nintendo :De plus, une injonction permanente obligera les opérateurs des sites Web à céder la propriété de LoveROMS à Nintendo. Cela limiterait essentiellement leur capacité à pirater des jeux à l'avenir. Une sanction assez grave et dissuasive donc...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-awarded-12-million-from-pirated-roms-lawsuit/