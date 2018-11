Lorsque Smash Bros à été présenté à la fin du Nintendo Direct de mars 2018, beaucoup se posait la question de savoir si ça allait être un épisode neuf ou une version Deluxe du volet Wii U. Avec tout le contenu qu'on a eu (personnages, stages, musiques, mode aventure), comment percevez-vous aujourd'hui Smash Bros Ultimate? Et surtout, est-ce que le jeu tel qu'on le connait à ce jour vous convient? Merci de débattre et d'argumenter sereinement. Petit cadeau pour ceux qui ne l'auraient pas vu: https://twitter.com/mnmtwinz/status/1061700381212852224

