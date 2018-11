Triste journée aujourd'hui d'apprendre la mort de Monsieur Stan Lee, RIP.



Mais ce n'est pas la seul mauvaise nouvelle pour nous francophones, car oui le casting des voix pour la vf de Spider-Man New génération a était dévoilé, est comment dire...







l’acteur Stéphane Bak en Miles Morales, la chanteuse Camélia Jordana en Spider-Gwen et les footballeurs Olivier Giroud et Presnel Kimpembe en Bouffon Vert et Scorpion !



Voila cool non ?



Go vost pour moi.