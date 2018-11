Voilà si vous avez le jeu avec le tambour , vous savez qu'il est impossible de l'utiliser en mode portable , ce qui est dommage avec le mode "table" de la Switch , on aurait aimé pouvoir l'utiliser ...Mais une personne a trouvé un très bonne astuce ! Jouer avec une saucisse peut régler le problème !Et voilà le travail !Sinon j'ai le jeu avec le tambour depuis Samedi , vraiment génial et fun a jouer ! Beaucoup moins fun sans tambour parcontre , du coup pour jouer avec mon fils ou ma femme, j'ai commandé un autre Tambour , non officiel pour 33 euros ! (l'officiel est introuvable seul , et cher ! ) Bon il est pas prêt d'arriver , Aliexpress oblige !Ceux qui ont le jeu , alors vos avis ?