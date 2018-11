Ce fut une petite surprise lorsquea annoncé samedi passé qu'elle rachetait non pas un, mais deux studios de taille moyenne accès sur les jeux de rôle. Mais aussi étrange que cela puisse paraître à première vue,l'entente est parfaitement logique pour les trois parties.Le chef dea annoncé que la société avait prévu d'acheter(Fallout New Vegas) et(Wasteland). Ces deux studios ont beaucoup de points communs. Ils se spécialisent tous les deux dans les RPG PC de la vieille école, ils viennent tous les deux de The lineage of Interplay (Fallout) et de Black Isle (Baldur's Gate), ils opèrent entre l'indé et les AAA, faisant le type de jeux à budget moyen que la plupart des éditeurs ont abandonné.Pouret, le choix était simple car les deux studios ont connu des difficultés financières au fil des ans, et maintenant avecils ont la sécurité financière pour les années à venir.Il n'est pas facile de comprendre pourquoivoudrait deux studios avec des pedigrees similaires.Évidemment, le manque dans la gamme des jeux de first party de laa été pointé du doigt au coursde ces deux dernières années, contrairement à son concurrent de longue date,. Mais commentets'intègrent-ils dans la stratégie à long terme deLa réalité c'est quen'est plus intéressé à concurrencer directement. C'est une bataille qu'il a perdu endébut de génération dès que les dirigeantsont commencé par des choix étranges et douteux pour laen 2013. D'ailleurs l'une des raisons pour laquelle laa distancé lade façon si retentissante quea cessé de fournir les chiffres de ventes de sa console.Mais au lieu de lutter contreune fois de plus pour la prochaine génération, la divisiondea adopté une approche radicalement différente. Ce queveut le plus aujourd'hui, ce sont des studiosqui contribueront à booster son impressionnant service d'abonnement, sa plate-formede streaming à venir et ses efforts continus pour les jeux surLe développement de grandes exclusivités uniquementn'est plus une priorité pour, la sociétéa décidé enqu'elle sortirait ses futurs jeux non seulement surmais aussi surBientôt, lesera également disponible sur, et il ne serait pas surprenant de voiradopterou meme refondre sonvu qu'ils essaient d'atteindreles centaines de millions de personnes qui jouent uniquement sur PC.Pour revenir àet, les deux regorgent depuis longtemps de développeurs talentueux, mais gênéspar les moyens financiers, et tous deux créent des jeux qui s'adressent à des publics très spécifiques ethardcore, ce qui en fait des composants parfaits de la stratégie à long terme de