Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Cette année, des rumeurs circulaient autour d'un éventuel portage du jeu Spyro Reignited Trilogy sur Nintendo Switch. Dans une récente interview publiée sur Nintendo Life, Activision a été interrogée sur le fait de savoir si le jeu Spyro Reignited Trilogy sortira sur Nintendo Switch. Bien que la société ne l'ait pas exclu pour l'avenir, elle a déclaré ne rien avoir à annoncer pour le moment : «Nous sommes ravis qu’un plus grand nombre de fans de Spyro aient l’occasion de découvrir la franchise sur les plates-formes Ps4 et Xbox 0ne. Nous n'avons aucune autre plate-forme à annoncer pour le moment. " Il faudra peut-être attendre quelques mois, à l’instar de ce qui s’est passé avec la trilogie Crash Bandicoot N. Sane...Source : https://nintendosoup.com/activision-has-nothing-to-announce-for-spyro-reignited-trilogy-for-switch/

posted the 11/12/2018 at 06:50 PM by link49