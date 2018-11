La tendance sur cette générations c'est les remake, et avec l'arrivé de Spyro, j'avais envi de vous parlez de l'un de mes premiers jeux playstation :J'ai eu d'excellent souvenir sur ce jeuxPensez vous qu'on aura la chance d'avoir un remake sur ce jeux un jour ?Quelles souvenirs avez vous avec ce jeux ?ps : j'espère qu'on pourra cracker sa ps classic comme la snes pour pouvoir y rejoué!!!

Who likes this ?

posted the 11/12/2018 at 06:00 PM by nmariodk