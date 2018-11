Voici une Information concernant le jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition :Namco Bandai dévoile un nouveau trailer pour son prochain jeu issu de la Saga Tales of :Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://nintendosoup.com/tales-of-vesperia-definitive-edition-receives-a-new-trailer/

Tales of

Like

Who likes this ?

posted the 11/12/2018 at 05:50 PM by link49