Vrai? Et pourquoi Man of Medan n’est-il pas une PS4 exclusive?



[Avec un sourire] Eh bien, la relation avec Sony est toujours excellente. Nous travaillons sur plusieurs exclusivités PS non annoncées. Certes, il est impossible d’en parler en détail. En général, je voulais vraiment présenter notre travail à un public le plus large possible. C'est-à-dire que The Dark Pictures doit être publié sur plusieurs plates-formes.