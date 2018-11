Salut,Je trouve que l'offre de EA n'est pas claire, du coup si je prend un abo Origin accès basic j'aurai pas Battlefield 5 ? Si je prend le accès premier le jeux sera dispo comme si il était à moi pendant 1 mois ?Une dernière question, ea accès sera aussi sur ma xbox one si je prend le origin accès ou les 2 sont séparé ?Merci c'est juste pour être sur

posted the 11/12/2018 at 04:15 PM by nmariodk