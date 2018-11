Voici Le Top France allant du 29 octobre au 04 novembre 2018 :Le jeu Red Dead Redemption 2 reste aux premières places sur Ps4, et la version Xbox One perd elle deux places. Reste à voir qui pourra détrôner le jeu de Rockstar dans les semaines à venir…Source : http://www.sell.fr/

posted the 11/12/2018 at 02:36 PM by link49