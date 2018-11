Une image inquiétante concernant le nouveau Spyro vient de tomber.En effet sur l'image que nous voyons, seulement 238,77 Mo s'installe à partir du disque, et que le reste(42,10 Go) serait à télécharger.Une bien étrange chose, car d'après l'éditeur 1 jeu sur les 3 devait être télécharger.Donc à moins que le premier Spyro fasse 238 Mo...Et du coup on se demande si dans pareil situation, l'utilisation d'un support physique était réellement justifié...PS : l'image provient de la version Xbox One mais ce serait apparement la même chose sur PS4.