Voici une Information autour des The Game Awards 2018 :Geoff Keighley précise qu’il annoncé les Nominés pour le titre du Jeu de l’Année 2018 le 15 novembre prochain, soit ce jeudi. Reste à voir quels jeux composeront ce Top 5 et surtout qui remportera le titre tant convoité en début du mois prochain…Source : https://twitter.com/geoffkeighley/status/1061672535241064448

Who likes this ?

posted the 11/12/2018 at 11:07 AM by link49