Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :YSO a publié ses dernières estimations pour le Japon :01. [Nintendo Switch] Pokemon : Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! : Moins de 650 000 exemplaires au lancement, environ 600 000 exemplaires02. [Ps4] Fallout 76 : Moins de 120 000 exemplaires au lancement, environ 110 000 exemplairesLes jeux devrait donc réaliser le deuxième plus gros lancement de l'année, derrière le jeu Monster Hunter World. Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-44-2018-oct-29-nov-04.79478/page-10