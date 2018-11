Nous investissons dans de nouvelles choses, nous avons signé plusieurs choses récemment et je me suis dis "hey d'un point de vue de RP (Relation Presse) ça pourrait être facile d'envoyer un trailer". Mais je sais que le jeu n'arrivera pas avant deux ans et demie ou trois ans

Nous avons Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2, Lucky’s Tale, Ori and the Will of the Wisps... mais je sais de quoi vous parler. J'entends bien que les gens veulent des gros Triple A sur consoles, et je m'y engage.

et nous devons également faire la même chose pour les first party. C'est essentiel.

Microsoft garde donc des cartouches second party pour 2019 et sûrement le lancement de la ScarlettDonc ne vous attendez pas uniquement à des jeux venu des studios first party de MS