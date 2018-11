Voici une Information autour du jeu Final Fanatsy XV :Square Enix a partagé une nouvelle mise à jour des ventes pour le jeu Final Fantasy XV, confirmant que le jeu a maintenant été expédié à 8,4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Pour rappel, le jeu Final Fantasy XV a été lancé le 29 novembre 2016 sur Ps4 et Xbox One. Il a ensuite été porté sur le PC où il a été publié en mars 2018. Ce lancement a eu lieu parallèlement à l'Edition Royale, qui comprenait un nouveau contenu pour le jeu. Ces chiffres de vente actualisés du jeu Final Fantasy XV en font le troisième titre le plus vendu de la Saga, juste derrière les jeux Final Fantasy VII et Final Fantasy X...Source : https://gearnuke.com/final-fantasy-xv-sales-hit-8-4-million-shipped-worldwide/